عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات

بغداد/سما/

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل والولايات مسؤولية المبادرة بالحرب، بما في ذلك دفع تعويضات مالية.



ووجه عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيها مجلس الأمن "بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة كمبادرين بالعدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار الناجمة".

وقال عراقجي في رسالته الرسمية لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، إن "العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران (13–24 يونيو 2025) يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حيث استهدفت مناطق مدنية ومنشآت نووية وطاقة وأماكن إغاثة، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وطالب الوزير الإيراني مجلس الأمن بالاعتراف رسميا بإسرائيل والولايات المتحدة كطرفي العدوان، وتحميلهما المسؤولية الكاملة عن الأضرار (بما فيها دفع التعويضات)، ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع تكرارها، وفقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم المجلس بالتحرك في حالات العدوان.

وأكد أن تساهل المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات يضعف الأمم المتحدة ويهدد سيادة القانون الدولي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحفظ السلم والأمن الدوليين.