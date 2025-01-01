  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشاباك" يزعم احباط خلية لحماس في الخليل

الأحد 29 يونيو 2025 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يزعم احباط خلية لحماس في الخليل



القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأحد، أنه تمكّن من "إحباط بنية تحتية واسعة لحركة حماس في مدينة الخليل".

وزعم جهاز الشاباك أنها من "أكبر الخلايا التي تم كشفها في السنوات الأخيرة"، وأنها "خططت لتنفيذ سلسلة عمليات في المدى الزمني القريب".

وقال الشاباك في بيانه إن "أكثر من 60 ناشطًا في حماس اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير ضد أهداف إسرائيلية، وأنهم أجروا تدريبات وجمعوا معلومات استخباراتية وركّبوا عبوات ناسفة لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وداخل إسرائيل".

وادعى الشاباك أن "معظم أفراد الخلية هم من الأسرى المحررين الذين سبق أن قضوا فترات اعتقال في السجون الإسرائيلية، وأن بعضهم من قيادات حماس في منطقة الخليل".

وأضاف أن "التحقيقات أفضت إلى إحباط عشر خلايا صغيرة إضافية تابعة للبنية ذاتها، كانت تنوي تنفيذ عمليات مسلحة".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

حماس ترد على تقرير حول اشتراط الحركة بعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

تحذير إسرائيلي: حرب غزة الدموية تستنزف الجيش

زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

شكره لرفضه محاكمته بتهمة الفساد..نتنياهو لترامب: معاً سنجعل الشرق الأوسط عظيماً مرة أخرى

وزير الخارجية الفرنسي: باريس مستعدة للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء في غزة

9-1751180331-jpg-1751180331.wm

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية