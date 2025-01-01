منتخب السلة الأردني يعلن عدم مشاركته في مباراة ضد إسرائيل

عمان / وكالات/

أعلن المنتخب الأردني لكرة السلة للشباب (تحت 19 عامًا) عدم مشاركته في مباراة ضد إسرائيل ضمن بطولة العالم لكرة السلة، رغم اتفاقية السلام والعلاقات الدبلوماسية.

وستحقق إسرائيل فوزًا فنيًا بنتيجة 0:20 نتيجة مقاطعة المنتخب الأردني.

وتواصلت الدعوات الشعبيةفي الاردن المطالبة بانسحاب المنتخب الوطني الأردني لكرة السلة تحت 19 سنة من مباراة أمام منتخب الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن أوقعته قرعة بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب، المقررة في سويسرا من 28 يونيو/حزيران الجاري حتى 6 يوليو/تموز المقبل، في مجموعة واحدة مع منتخب الاحتلال، إلى جانب منتخبي سويسرا والدومينيكان.