إيران تكشف عن حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن “إوين”

طهران/ وكالات/

أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد بأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه “بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصا في الهجوم على سجن إوين”.

واكدت اسرائيل أنها استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار حربها ضد إيران التي بدأت في 13 حزيران/يونيو واستمرت 12 يوما.

ومعروف أن سجن إوين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين.

واوضح المتحدث أن من بين الضحايا موظفون إداريون في السجن وجنود وسجناء وزوار، بالإضافة إلى سكان يقيمون بالقرب من المنشأة.

وأظهرت صور لسجن إوين مصدرها موقع “ميزان اونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية جدرانا محطمة وسقوفا منهارة وأكواما من الركام تقوم رافعات بإزالتها.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن “المركز الصحي” و”قاعة الزيارة” استُهدفا بشكل خاص.

الثلاثاء، أعلنت السلطة القضائية أنها “نقلت” معتقلين من مجمع إوين إلى سجون أخرى.

وتقبع في هذا السجن الفرنسية سيسيل كولر (40 عاما) وشريكها السبعيني جاك باريس اللذين اعتُقلا خلال رحلة سياحية في 7 أيار/مايو 2022، بتهمة “التجسس”.

ومنذ ذلك الحين، اعتبرتهما باريس “رهينتين” وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن الفرنسيين “لم يصابا بجروح” في الضربة التي اعتبرها “غير مقبولة”.