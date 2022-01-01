  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تكشف عن حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن “إوين”

الأحد 29 يونيو 2025 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تكشف عن حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن “إوين”



طهران/ وكالات/

 أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد بأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه “بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصا في الهجوم على سجن إوين”.
واكدت اسرائيل أنها استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار حربها ضد إيران التي بدأت في 13 حزيران/يونيو واستمرت 12 يوما.

ومعروف أن سجن إوين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين.
واوضح المتحدث أن من بين الضحايا موظفون إداريون في السجن وجنود وسجناء وزوار، بالإضافة إلى سكان يقيمون بالقرب من المنشأة.
وأظهرت صور لسجن إوين مصدرها موقع “ميزان اونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية جدرانا محطمة وسقوفا منهارة وأكواما من الركام تقوم رافعات بإزالتها.

وأشارت السلطة القضائية إلى أن “المركز الصحي” و”قاعة الزيارة” استُهدفا بشكل خاص.
الثلاثاء، أعلنت السلطة القضائية أنها “نقلت” معتقلين من مجمع إوين إلى سجون أخرى.
وتقبع في هذا السجن الفرنسية سيسيل كولر (40 عاما) وشريكها السبعيني جاك باريس اللذين اعتُقلا خلال رحلة سياحية في 7 أيار/مايو 2022، بتهمة “التجسس”.
ومنذ ذلك الحين، اعتبرتهما باريس “رهينتين” وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن الفرنسيين “لم يصابا بجروح” في الضربة التي اعتبرها “غير مقبولة”.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

حماس ترد على تقرير حول اشتراط الحركة بعض الشروط الخاصة بها ضمن مفاوضات إطلاق النار

ويتكوف إلى القاهرة ..واشنطن تقدم خطة لإنهاء حرب غزة

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

معاريف : ما يجري في غزة “وهم نصر” يواصل نتنياهو الترويج له والجيش غارق بوحل القطاع

الأخبار الرئيسية

9-1751180331-jpg-1751180331.wm

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

فرنسا: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر غزة المتواصلة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية