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الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية

الأحد 29 يونيو 2025 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الأربعاء المقبل، حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3-4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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