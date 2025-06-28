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نفتالي بينيت يقترح المضي نحو "صفقة شاملة" وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة

الأحد 29 يونيو 2025 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفتالي بينيت يقترح المضي نحو "صفقة شاملة" وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة



القدس المحتلة/سما/

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، انتقادات لاذعة إلى إدارة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، معتبراً أن الأداء العسكري في غزة ممتاز، لكن القيادة السياسية “فاشلة وكارثية”.

وفي تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، قال بينيت إن التخبط السياسي أضعف قدرة الجيش على حسم المعركة، مقترحاً التوجه نحو “صفقة شاملة” يتم في إطارها الإفراج عن جميع الأسرى مع سحب القوات لمحيط قطاع غزة وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة.

وأضاف: “الضغط الكبير على مختلف الجبهات أفقدنا القدرة على تركيز القوات اللازمة لتوجيه ضربة حاسمة”، مشيراً إلى أن إسرائيل فشلت في منع هجوم 7 أكتوبر، الذي وصفه بـ”الانهيار الكامل”، رغم ما أثبته الهجوم على إيران لاحقاً من “قدرة وإرادة”.

ودعا بينيت نتنياهو إلى “العودة إلى منزله”، قائلاً إن الجميع يُقرّ بأن له إنجازات، لكنه أيضاً تسبب في أضرار جسيمة للدولة.

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