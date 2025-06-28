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ترامب يتحدث عن علم إيران المسبق بالضربة الأمريكية المدمرة ومصير يورانيوم محطة فوردو النووية

الأحد 29 يونيو 2025 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتحدث عن علم إيران المسبق بالضربة الأمريكية المدمرة ومصير يورانيوم محطة فوردو النووية



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لم تكن على علم مسبق بالضربات العسكرية الأمريكية التي كانت تعد قبل الهجوم، موضحا أن طهران لم تنقل أي يورانيوم من منشأة فوردو النووية.


وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قائلا: "لم يتلقوا تحذيرا كافيا لأنهم لم يعلموا بقدومنا إلا لحظة الضربة".


وأضاف الرئيس الأمريكي أن "طهران لم تخرج أي يورانيوم من منشأة فوردو النووية، لأن مثل هذه العملية، ستكون صعبة وخطيرة للغاية".

وقال ترامب: "لم يعتقد أحد أننا سنهاجم تلك المنشأة (فوردو)، لأن الجميع قالوا إنها غير متاحة".

كما أشار ترامب إلى أن "إيران أرسلت شاحنات تحمل عمالا إلى فوردو، وقاموا بتسوية الأجزاء العلوية مسبقا لتغطيتها قبل الضربات".

هذا وأفاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأنه بعد ضربات واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية "يمكن أن يكون جزء من اليورانيوم المخصب دمر لكن ربما تم نقل جزء منه".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، أن إيران أزالت المعدات واليورانيوم من المنشأة النووية في فوردو قبل أيام من الضربات الأمريكية.

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