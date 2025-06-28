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إعلام عبري: إيران أسقطت طائرات مسيرة إسرائيلية حديثة واحدة منها "سبارك" السرية

الأحد 29 يونيو 2025 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: إيران أسقطت طائرات مسيرة إسرائيلية حديثة واحدة منها "سبارك" السرية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران كشفت عن وثائق لطائرات إسرائيلية مسيرة تم إسقاطها خلال المواجهة الأخيرة التي استمرت لمدة 12 يوما بين البلدين.


ووفقا لإذاعة "كان" العبرية، أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيرة على ما يبدو أنها من طراز حديث يستخدمه الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى طائرة أخرى من طراز "سبارك" السرية التابعة للجيش.

وأشارت الإذاعة إلى أنه "تستطيع هذه الطائرة حمل حمولتين مُحددتين، وهي مُصممة للعمل كسرب من عدة طائرات تُشكل شبكة مُنسقة لجمع المعلومات".

هذا وأعلنت قيادة الدفاع الجوي الإيراني اعتراض أكثر من 130 مسيرة إسرائيلية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو الجاري، وحتى صباح يوم 23 من الشهر ذاته.

وأوضحت أن هذه الطائرات المسيرة تعد "من أحدث معدات العدو التجسسية والقتالية والاستراتيجية، وأهمها هرمز 900 و450 وهيرون، والتي دمرتها مقاتلات الدفاع الجوي للبلاد في الأيام الأخيرة".

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