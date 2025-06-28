الحرس الثوري يحدد حجم ما خسره في ضربات "إسرائيل" ويتحدث عن امتلاكه "أوراقا رابحة"

صرح مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي بأن طهران استخدمت أقل من 5% من إمكانياتها خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.



وقال نقدي في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "أقل من 5% من قدراتنا الدفاعية استخدمت في الحرب الأخيرة"، مشددا على أن "قدراتنا الرئيسية لا تزال على حالها وسليمة. قوتنا الرئيسية تكمن في مجال القوات البرية، وكان للتعيينات الأخيرة للقائد محمد باكبور والقائد محمد كرامي من قبل قائد الثورة الإسلامية أثرٌ بالغ".

وأضاف: "لدينا أوراق قوية لضرب العدو. لدينا الكثير لنقوله، لكننا لا نهدف إلى إلحاق أقصى قدر من الخسائر البشرية، نتحلى بالصبر حتى يتحقق فتح القدس، مثل فتح مكة، بأقل قدر من الخسائر".

وفي السياق ذاته، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي أن طهران لا تستبعد استئناف العمليات القتالية مع إسرائيل من جديد.

وقال حسين مالكي: "نحن حاليا لسنا في مرحلة وقف إطلاق نار، بل في مرحلة توقف مؤقت للحرب، وهذا التوقف يُعدّ بحد ذاته جزءا من مراحل الحرب، وهناك إمكانية لاستئناف القتال من جديد".

يذكر أن إسرائيل بدأت في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران متهمة إياها بتنفيذ برنامج سري للأسلحة النووية، حيث استهدفت الضربات الجوية وغارات المجموعات التخريبية المنشآت النووية والقيادات العسكرية وعلماء الذرة البارزين والقواعد الجوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، حيث استمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما، انضمت إليها الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم وحيد ليلة 22 يونيو على المنشآت النووية الإيرانية. ردا على ذلك، قامت طهران مساء 23 يونيو بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة عدم نيتها للمزيد من التصعيد.

وفي اليوم ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف "حرب الأيام الـ 12" بوساطة قطرية.