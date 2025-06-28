القاهرة/سما/

جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أهمية استدامة وقف إطلاق النار الحالي.

مصر تؤكد أهمية الهدنة بين إسرائيل وإيران وتحث على استئناف المفاوضات مع أمريكا

ودعا الوزير المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية بياتي مينل ريزينغر في القاهرة، إلى سرعة استئناف المباحثات بين إيران والولايات المتحدة، بما يساعد على تثبيت وقف إطلاق النار.



وأشار إلى أن مصر والنمسا متفقتان على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات، مؤكدا أن التدخلات العسكرية لا تؤدي سوى إلى التصعيد وخلق حالة من عدم الاستقرار، بينما يجب الاعتماد على الحلول السياسية والدبلوماسية.

وعن الوضع في قطاع غزة، قال الوزير المصري إن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، وأنه يجب ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لسرعة التوصل إلى اتفاق يوقف الاعتداء الإسرائيلي على الأبرياء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى سكان قطاع غزة، منوها بأن سياسية التجويع الممنهج الذي تنتهجها إسرائيل هو انتهاك سافر لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.