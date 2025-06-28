  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان

السبت 28 يونيو 2025 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان



بيروت/سما/

استشهد شخص واحد على الأقل، عصر اليوم السبت، في غارة جوية إسرائيلية من طائرة مُسيّرة استهدفت سيارة في بلدة كونين الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ولم تُعرف بعد هوية الشهيد، في وقت طوّقت فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني المكان.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حزب الله منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية.

وكانت قد استشهدت امرأة وأُصيب أكثر من 20 آخرين، أمس الجمعة، إثر غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، على مواقع عدّة في قضاء النبطية، جنوبيّ لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ استهداف موقع يُستخدم لإدارة منظومة النيران بحزب الله، على حدّ ادعائه.

وأورد إعلام لبناني، أن امرأتين أصيبتا مساء الجمعة جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط بركة شقرا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيّرة اسرائيلية شقة داخل مبنى سكني في مدينة النبطية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، ما أدى إلى "استشهاد مواطنة"، وإصابة 13 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وجاء استهداف مدينة النبطية بعيد تنفيذ الطيران الإسرائيلي "سلسلة غارات"، استهدفت أحراجا في مناطق مجاورة، ألقى خلالها "صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويا هائلا" في المنطقة، وفق الوكالة الوطنية.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح جراء تلك الغارات، وفق وزارة الصحة.

وقبل ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيليّ، قد شنّ "سلسلة غارات على منطقة كفرتبنيت في قضاء النبطية، جنوبي لبنان"، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن سلسلة الغارات، قد "استهدفت مواقع عدة في قضاء النبطية".

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..وقف إطلاق النار في غزة على طاولة حكومة الإحتلال الاحد ..

ويتكوف إلى القاهرة ..واشنطن تقدم خطة لإنهاء حرب غزة

ضابط استخبارات إسرائيلي: الشرق الأوسط الجديد غير واقعي لأن الفلسطينيين باقون

معاريف تتحدث عن "وهم" النصر في غزة.. مقاتلون منهكون وقيادة لا ترى

تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران

عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة

أطفال ونساء احترقوا أحياء.. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة إيواء شمال غزة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-28_16-03-51

حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار

1-161-730x438

الغارديان: “يجب محو غزة: أمواج الأثير الإسرائيلية مليئة بالدعاية الداعمة للإبادة”

685fa2e642360437b12fce0b

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

photo_2025-06-28_14-50-36

20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي التفاح شرق مدينة غزة

زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية