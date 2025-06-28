شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كونين بجنوب لبنان

بيروت/سما/

استشهد شخص واحد على الأقل، عصر اليوم السبت، في غارة جوية إسرائيلية من طائرة مُسيّرة استهدفت سيارة في بلدة كونين الواقعة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ولم تُعرف بعد هوية الشهيد، في وقت طوّقت فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني المكان.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حزب الله منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي بعد من الجهات المعنية.

وكانت قد استشهدت امرأة وأُصيب أكثر من 20 آخرين، أمس الجمعة، إثر غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيليّ، على مواقع عدّة في قضاء النبطية، جنوبيّ لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيليّ استهداف موقع يُستخدم لإدارة منظومة النيران بحزب الله، على حدّ ادعائه.

وأورد إعلام لبناني، أن امرأتين أصيبتا مساء الجمعة جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط بركة شقرا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيّرة اسرائيلية شقة داخل مبنى سكني في مدينة النبطية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، ما أدى إلى "استشهاد مواطنة"، وإصابة 13 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وجاء استهداف مدينة النبطية بعيد تنفيذ الطيران الإسرائيلي "سلسلة غارات"، استهدفت أحراجا في مناطق مجاورة، ألقى خلالها "صواريخ ارتجاجية أحدث انفجارها دويا هائلا" في المنطقة، وفق الوكالة الوطنية.

وأصيب سبعة أشخاص بجروح جراء تلك الغارات، وفق وزارة الصحة.

وقبل ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيليّ، قد شنّ "سلسلة غارات على منطقة كفرتبنيت في قضاء النبطية، جنوبي لبنان"، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن سلسلة الغارات، قد "استهدفت مواقع عدة في قضاء النبطية".