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"تهدد دورها الإقليمي".. تقرير أمريكي ينتقد القاهرة

السبت 28 يونيو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تهدد دورها الإقليمي".. تقرير أمريكي ينتقد القاهرة



واشنطن/سما/

كشف تقرير أمريكي عن "حالة من الارتباك" في مصر بسبب استمرار وسائل الإعلام المصرية في الترويج لخطاب مناهض لإسرائيل خلال حربها مع إيران بينما تحاول الحكومة كبح جماح الروايات الشعبوية.


وسلط تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الضوء على تناقض متزايد بين المصالح الجيوسياسية لمصر والخطاب الإعلامي الذي تتسامح معه أو تديره، مما يهدد بإضعاف مصداقيتها الدبلوماسية في ظل التوترات الإقليمية.

وأشار التقرير إلى حادثة رمزية عكست هذا التناقض، حيث نشرت سلسلة مطاعم مصرية شهيرة صورة ترويجية لطبق الكشري، الطبق الوطني المصري، مرتبا على شكل صاروخ في اليوم السادس من عملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية ضد إيران في يونيو 2025.

وأوضح التقرير أنه تم تفسير الصورة، التي بدت مولدة بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع كدعم لإيران، حيث احتفت بها وسائل إعلام إيرانية، زاعمة كذبا أن إسرائيل هددت المطعم، محذرا من أن هذا الخطاب الإعلامي، الذي يبدو شعبويا، يتعارض مع مصالح مصر الاستراتيجية خاصة أن إيران تشكل تهديدا اقتصاديا وأمنيا للقاهرة، وتسعى لأهداف إقليمية متعارضة.

وأوضح التقرير أن هذا التناقض ليس جديدا، بل يعكس استراتيجية قديمة للتوازن بين الخطاب الشعبي والسياسة الرسمية، لكنه أصبح "غير مستدام" في ظل التحديات الحالية، أنه مع استمرار هذا الارتباك الإعلامي، قد يؤثر سلبا على السياسة الخارجية المصرية، خاصة في علاقاتها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ويضعف دورها كوسيط في الصراعات الإقليمية، مثل مفاوضات غزة.

يأتي هذا التقرير في سياق تصاعد التوترات الإقليمية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حماس، والتي أعقبتها حرب إسرائيلية على غزة أودت بحياة أكثر من 56 ألف فلسطيني و132 ألف مصاب، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وفي يونيو الجاري نفذت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" ضد منشآت نووية إيرانية، مما أثار ردود فعل متباينة في المنطقة.

ووفق التقرير تتمتع مصر بدور دبلوماسي بارز كوسيط في قضايا المنطقة، حيث استضافت القاهرة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، وشاركت مع قطر في جهود وساطة بين إسرائيل وحماس، ومع ذلك تواجه مصر تحديات داخلية في إدارة الرأي العام، حيث يعبر الكثير من المصريين عن تعاطفهم مع الفلسطينيين ومعارضتهم لإسرائيل، بينما تحافظ الحكومة على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقية كامب ديفيد.

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