  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رغم الإصابة.. شمخاني يشارك شخصيا في تشييع ضحايا الحرب الإسرائيلية بطهران (صورة)

السبت 28 يونيو 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم الإصابة.. شمخاني يشارك شخصيا في تشييع ضحايا الحرب الإسرائيلية بطهران (صورة)



طهران/سما/

حضر مستشار خامنئي، علي شمخاني، شخصيا مراسم التشييع الشعبية، التي أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، رغم إصابته بالهجوم الإسرائيلي يوم 13 يونيو.

 

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة شمخاني يتكئ على عصا ومحاطا بمرافقيه، تحت عنوان "حضور مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شمخاني في مراسم تشييع شهداء الاقتدار في العاصمة طهران".

واحتشد آلاف الإيرانيين صباح اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع 60 شخصا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران ممن قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وانطلقت مواكب التشييع من ساحة الثورة إلى ساحة الحرية في طهران وسط حشود غفيرة من المواطنين والمسؤولين العسكريين.

وأظهرت لقطات مصورة حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني بين الحشود.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت بوقت سابق أن عدد القتلى في إيران بلغ 610 أشخاص على الأقل، وتشمل هذه الحصيلة الضحايا المدنيين فقط، من بينهم 13 طفلا وخمسة من الطواقم الطبية، إضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص. 

كما قتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين في الأيام الأولى للهجوم.

وكانت الأنباء تضاربت حول وفاة شمخاني، بعد إصابته في الغارات الإسرائيلية الأولى على إيران والتي قتل فيها عدد كبير من القادة العسكريين.

ولاحقا أكد مصدر صحفي أن شمخاني على قيد الحياة وهو مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..وقف إطلاق النار في غزة على طاولة حكومة الإحتلال الاحد ..

ويتكوف إلى القاهرة ..واشنطن تقدم خطة لإنهاء حرب غزة

معاريف تتحدث عن "وهم" النصر في غزة.. مقاتلون منهكون وقيادة لا ترى

تركي الفيصل: في عالم يسوده العدل كنا شهدنا قصفا أمريكيا على ديمونا الإسرائيلي بدلا من إيران

عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة

أطفال ونساء احترقوا أحياء.. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة إيواء شمال غزة (فيديو)

مصدر إسرائيلي: مستعدون لمحادثات جديدة بشأن غزة تستند لمقترح ويتكوف

الأخبار الرئيسية

photo_2025-06-28_16-40-18

الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

photo_2025-06-28_16-03-51

حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار

1-161-730x438

الغارديان: “يجب محو غزة: أمواج الأثير الإسرائيلية مليئة بالدعاية الداعمة للإبادة”

685fa2e642360437b12fce0b

وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

photo_2025-06-28_14-50-36

20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي التفاح شرق مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية