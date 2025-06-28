رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران لم تعد دولة نووية

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إن إيران "لم تعد دولة نووية مهددة" بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية على برنامجها النووي.



ووفق القناة "12" العبرية أشار زامير في محادثات مغلقة مع مسؤوليين عسكريين الجمعة إلى "إنجازات العملية" ضد إيران، وإلى الضرر الكبير الذي لحق بالبرنامج النووي.

وأضاف أنه "حتى في حال بقاء مكونات مختلفة من المشروع النووي الإيراني، فإن الضرر الجسيم الذي لحق بالسلسلة بأكملها، بما في ذلك العلماء والمنشآت النووية وعناصر أخرى من التصنيع، يبعده بشكل كبير عن القدرة على تطوير أسلحة نووية، ومن المحتمل أن يكون الضرر كبيرا لدرجة أن إصلاحه سيستغرق سنوات".

وذكر أنه "في الأيام التي سبقت العملية، كان هناك تفاهم في إسرائيل على أننا وصلنا إلى نقطة يستحيل فيها معرفة ما إذا كانت إيران ستقرر امتلاك قنبلة نووية، ومتى. عند هذه النقطة، أصبحت إدارة المخاطر أثقل من أن تحتوى".

وأشارت القناة العبرية إلى أن صور الأقمار الصناعية التي نشرت هذا الأسبوع كشفت أن الإيرانيين بدأوا العمل في موقع "نطنز" النووي.

وتشير التقديرات إلى أن "هذه محاولات لاستخراج اليورانيوم المخصب من باطن الأرض".

ووفقا لصور الأقمار الصناعية من شركة "ماكسار"، يتضح أن "الإيرانيين نصبوا خياما بالقرب من المنطقة التي قصفها الأمريكيون".

كما أظهرت الصور أن "حفرتين أحدثتهما القنابل الأمريكية كانتا مغطاة بالتراب يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصورة خياما نصبت بالقرب من المنطقة التي قصفتها طائرات "B2" الأمريكية".

وأمس الجمعة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليماته للجيش بإحباط أي تقدم نووي إضافي في إيران، من خلال "خطة تنفيذية" تشمل "الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، ومنع التقدم النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران لدعمها الأنشطة الإرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأكد كاتس: "سنعمل بانتظام لإحباط مثل هذه التهديدات".