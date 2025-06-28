واشنطن تعلن عن سعيها لصفقة نووية مع طهران بشرط تخليها عن الأسلحة النووية

وجاء في رسالة القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا إلى رئيس مجلس الأمن: "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالسعي لإبرام اتفاق مع الحكومة الإيرانية. إذا تخلت الحكومة الإيرانية عن طموحاتها النووية ولم تحاول أبدا امتلاك أسلحة نووية، فإن هذه الصفقة ستجلب فوائد كبيرة للشعب الإيراني وستحقق السلام والازدهار للمنطقة بأكملها".

وأشارت الرسالة إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ "إجراءات إضافية قد تصبح ضرورية وفقًا للحق الطبيعي في الدفاع عن النفس" في حالة تلقي رد جديد من إيران، وذلك للرد على التهديدات الموجهة ضد مواطني الولايات المتحدة أو "في إطار الدفاع الجماعي عن الحلفاء والشركاء".

وشنت إسرائيل عملية ضد إيران في 13 يونيو، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية منشآت نووية، وجنرالات، وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية. ورفضت إيران هذه الاتهامات، وردت بهجماتها الخاصة.

وتبادل الطرفان الضربات على مدى 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل، حيث شنّت هجوما لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. بعد ذلك، في مساء 23 يونيو، شنت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر.