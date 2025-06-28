إيران توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بعد تصريحات ترامب ضد خامنئي

طهران/سما/

وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن أدان فيها تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.



وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالته على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها الأصيل في ممارسة الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تطالب الأمين العام ومجلس الأمن بإدانة التهديدات الصادرة عن مسؤولي الكيان الصهيوني وأمريكا، والتي تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذه التصريحات غير قانونية، وغير مسؤولة، وتحرض على الإرهاب".



وأكد أن "محاولة تطبيع جريمة الاغتيال كأداة في السياسة الخارجية، يشكل سابقة خطيرة، ويدل على استخفاف صارخ بالقانون الدولي. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يصمت أمام هذه الانتهاكات المتصاعدة والفاضحة".

كما دعا "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التذكير بالتزامات جميع الأطراف القانونية في تجنب التحريض أو دعم أي أعمال إرهابية أو محاولات اغتيال تستهدف مسؤولي الدول الأخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الدولية الخطيرة ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمسؤولية الدولية للدول".

ويأتي ذلك بعد تصريحات ترامب، مساء أمس الجمعة، ضد خامنئي، وصفه فيها بالكاذب، وأنه أنقذه من موت شنيع عبر منع التعرض له سواء من قبل إسرائيل أو القوات الأمريكية.