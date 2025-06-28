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أول رد إيراني رسمي على هجوم ترامب الناري على المرشد الأعلى علي خامنئي

السبت 28 يونيو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد إيراني رسمي على هجوم ترامب الناري على المرشد الأعلى علي خامنئي



طهران/سما/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك "نبرته غير المحترمة" تجاه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في إشارة لهجوم ترامب العنيف على المرشد.


وقال عراقجي في تغريدة على منصة "x": "إذا كان الرئيس ترامب صادقا في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى الإيراني، آية الله العظمى خامنئي، وأن يكف عن إيذاء ملايين أتباعه المخلصين".

وأضاف: "إسرائيل لم يكن لديها خيار سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب صواريخنا".

وأكد أن طهران لن تسمح "لأحد بتقرير مصيرنا وإذا أدت الأوهام لأخطاء أسوأ فلن نتردد في كشف قدراتنا الحقيقية".

وختم تغريده قائلا: "النوايا الحسنة تولد النوايا الحسنة والاحترام يولد الاحترام".

وتأتي تصريحات عراقجي هذه ردا على تصريحات ترامب، مساء الجمعة، ضد المرشد الإيراني خامنئي، وصفه فيها بالكاذب، وأنه أنقذه من موت شنيع عبر منع التعرض له سواء من قبل إسرائيل أو القوات الأمريكية. 

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