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زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة

السبت 28 يونيو 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
زخم كبير بعد حرب اسرائيل وايران..قطر: هناك فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة



الدوحة /سما/

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الوسطاء يتواصلون مع إسرائيل وحماس للاستفادة من وقف النار بين إيران وإسرائيل بهدف الدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأعرب الأنصاري، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، عن أمله في عدم تضييع هذه الفرصة، قائلا: "إذا لم نستغل هذه الفرصة وهذا الزخم، فستكون فرصة ضائعة من بين فرص كثيرة أتيحت في الماضي القريب. لا نريد أن نشهد ذلك مرة أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن وجود تحضيرات أمريكية لعقد اجتماع بشأن غزة في العاصمة القطرية الدوحة، وأن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام,

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