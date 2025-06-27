الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحوالي 7 درجات مئوية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الاثنين المقبل، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.