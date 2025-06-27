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عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة ..

السبت 28 يونيو 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة ..



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٣ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٨٠ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع بينهم عدد كبير في غارات استهدفت خيام ومنازل بمدينة غزة وشمال القطاع
غزة والشمال
وارتقى ١٣ شهيدًا ومصابون في ساعة متاخرة من مساء الجمعة بقصف إسرائيلي استهدف شقتين في عمارة الشوا السكنية قرب مفترق السامر بمدينة غزة.
سبق ذلك بوقت قصير استشهاد ١١ مواطنا وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على محيط مدرسة العائلة المقدسة غربي مدينة غزة.
وكان عشرة مواطنين ارتقوا في قصف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة في قصف عنيف احرق المواطنين وهم احياءً.
كما استشهد عشرة مواطنين بقصف قرب مركز نزوح بحي التفاح شرق مدينة غزة بينهم ثلاثة أشقاء واب ونجله.
واستشهد طفل وعشرة مصابين فجر السبت في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي شمال غربي مدينة غزة.
كما ارتقى شهيدان وعدد من الأصابات بقصف قرب مفرق الحلبي بجباليا البلد وهما براء وسيلة صابر العطار.
واصيب ثمانية مواطنين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلين في جباليا البلد شمال غزة
وسط القطاع
وانتشل مسعفون جثماني الشقيقين عبد الله عمر أبو العمرين و طارق عمر أبو العمرين من محيط مركز مساعدات محيط نيتساريم شمالي المحافظة الوسطى بعد فقدان أثرهم قبل عدة أيام.
واعلن مشفى العودة وصول عشر إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات للمواطنين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة.
جنوب القطاع
واستشهد خمسة مواطنين ومصابون إثر قصف الطيران المروحي الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو طعيمة في شارع شاليه القلعة بمنطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
واصيب ثمانية مواطنين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في محيط المستشفى البريطاني في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
وكان مشفى ناصر استقبل ١٤ شهيد بينهم عشرة من منظري المساعدات خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة.
ودمر الطيران الحربي الإسرائيلي عدة بنايات في المدينة بينها عمارة من ستة طوابق تعود للمواطن أشرف القصاص في حي الشيخ ناصر.
احصائيات الصحة
وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٧٢ شهيدا ، و ١٧٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٦٣٣١ شهيد و ١٣٢٦٣٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٠٠٨ شهيد ٢٠٥٩١ اصابة).

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