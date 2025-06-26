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الجيش الإيراني يعلن حصيلة الشهداء خلال الحرب الأخيرة مع "إسرائيل"

السبت 28 يونيو 2025 12:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يعلن حصيلة الشهداء خلال الحرب الأخيرة مع "إسرائيل"



طهران/سما/

أفاد الجيش الإيراني مساء اليوم باستشهاد 56 شخصا من أفراد الجيش دفاعا عن الوطن وأمن الشعب خلال الحرب مع إسرائيل.


وأوضح في بيان: "استشهد 56 من عناصر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعا عن الوطن وأمن الشعب الإيراني في مواجهة الكيان الصهيوني".

وأضاف: "لقد ضحى 56 من أفراد الجيش بحياتهم دفاعا عن البلاد". كما نشر الجيش الإيراني صورة لعناصر الجيش الذين قتلوا.


ووفقا للسلطات الإيرانية، باستشهاد 627 مدنيا على الأقل وجرح ما يقرب من 5000 في البلاد، فيما أسفرت هجمات طهران عن استشهاد 28 شخصا على الأقل في إسرائيل وإلحاق أضرار بمئات المباني.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو هجوما ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

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