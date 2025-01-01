اليمن يُجدد التأكيد العربي على الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

صنعاء/سما/

جددت الجمهورية اليمنية، باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، «الدعم العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/جزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف».

ورد ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، نيابة عن الدول العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الرسمية بمناسبة الذكرى الثمانين للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء سبأ الحكومية.

وأكدَّ «أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يشكّل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومصدراً دائماً لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي».

وأعرب السفير السعدي عن أسف المجموعة العربية الشديد لعجز المنظمة، رغم مرور ثمانية عقود على تأسيسها، عن إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر.

وجدد التأكيد «على مطالب الدول العربية بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن مع كامل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو) في حال أي توسع مستقبلي للمجلس».

وأضاف السعدي «أن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلاً عربياً متناسباً في فئة المقاعد غير الدائمة في المجلس الموسع استنادًا إلى معايير عادلة تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية وعددها في عضوية الأمم المتحدة ودورها الفعال في الإسهام في صون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن أن جانباً كبيراً من أعمال مجلس الأمن والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية». وأشار إلى «أن تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945 شكل منبراً مهماً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم التنمية وترسيخ مبادئ العدالة والتعاون بين الدول».

وقال «إن هذا الاحتفال يأتي بمثابة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن توقيع ميثاق الأمم المتحدة مثل لحظة تاريخية مفصلية ونقطة تحول في التاريخ المعاصر، وجسد طموح البشرية في تجاوز مأسي الحروب، وتعزيز التعايش بين الشعوب واحترام سيادة الدول».

وأضاف «أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن، بات ضرورة ملحة لتعزيز فعالية النظام الدولي».

يُشار إلى أن الجمهورية اليمنية تترأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة لشهر يونيو الجاري.