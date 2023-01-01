74 شهيدا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 74 مواطنا بينهم 13 من منتظري المساعدات جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 72 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 174 بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزراة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها بالقطاع في 18 مارس/ آذار الماضي إلى 6008 شهداء، و20591 مصابا.

وبيّنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 56331 شهيدا، و132632 جريحا.

وفي التفاصيل، استشهد 19 فلسطينيا بينهم طالبو مساعدات منذ فجر الجمعة، بسلسلة غارات وهجمات إسرائيلية بقطاع غزة، وسط استمرار الإبادة منذ أكثر من 21 شهرا.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بمجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النيران في مناطق متفرقة من القطاع ارتفع من 3 إلى 19، بعد استشهاد 16 فلسطينيا خلال ساعات الصباح.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بعد استهداف مسيرة مجموعة مدنيين قرب مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرق مدينة غزة، وفق مصدر طبي.

وبالتزامن، قتلت البحرية الإسرائيلية صيادا فلسطينيا وأصابت آخر بإطلاق النار عليهما أثناء ممارسة عملهما قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسب ذات المصدر.

ووسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 43 بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية قرب مركز توزيع مساعدات (الإسرائيلي – الأمريكي) في محيط “محور نتساريم”.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، قال مصدر طبي إن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين وأصاب آخرين إثر إطلاق النار على فلسطينيين مجوعين قرب مركز المساعدات جنوب المدينة.

وخلال الليل وفجر الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين في خان يونس، بينهم 3 جراء استهداف خيمتهم بمنطقة المواصي غرب المدينة، و3 آخرون في غارتين على تجمعين للمدنيين، فيما أسفر قصف مدفعي عن استشهاد شخص في حي الشيخ ناصر.