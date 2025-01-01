أطباء بلا حدود تطالب بوقف مؤسسة غزة الإنسانية: تتسبب "بمجازر متكررة"

غزة/سما/

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بـ"إنهاء حصارها لغزة"، والعودة "إلى نظام توزيع المساعدات الذي تُنسقه الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن فرقها ترى كل يوم أشخاصاً "قُتلوا أو جرحوا وهم يحاولون الحصول على الطعام: في أحد مواقع توزيع المساعدات".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى استشهاد أكثر من 500 مواطن فلسطيني وإصابة نحو 4000 آخرين "أثناء بحثهم عن الطعام"، واعتبرت أن هذا "البرنامج مذبحة مُتنكرة في صورة مساعدات إنسانية، ويجب تفكيكه فوراً". ودعت المنظمة "السلطات الإسرائيلية وحلفاءها إلى رفع الحصار المفروض على الغذاء والوقود والإمدادات الطبية والإنسانية، والعودة إلى النظام الإنساني القائم على المبادئ، الذي تُنسقه الأمم المتحدة".

وأوضحت المنظمة أن طريقة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في توزيع المساعدات تُجبر "آلاف الفلسطينيين، الذين جوعهم الحصار الإسرائيلي لأكثر من 100 يوم، على السير لمسافات طويلة للوصول إلى مواقع التوزيع الأربعة"، وتمنع هذه المواقع النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة من الحصول على المساعدات، و"يُقتل ويُجرح الناس في هذه العملية الفوضوية"، بحيث إنه "إذا وصل الناس مبكراً واقتربوا من نقاط التفتيش، تُطلق عليهم النار. وإذا وصلوا في الوقت المحدد، ولكن كان هناك عدد كبير.. تُطلق عليهم النار"، أما "إذا وصلوا متأخرين، فلا ينبغي أن يكونوا هناك لأنها منطقة مُخلاة، وتُطلق عليهم النار" أيضاً.

وينقل البيان عن أيتور زابالغوغياسكوا، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، قوله: "تقع مواقع التوزيع الأربعة، جميعها في مناطق خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية بعد تهجير السكان قسراً منها، وهي بحجم ملاعب كرة قدم، محاطة بنقاط مراقبة وأكوام ترابية وأسلاك شائكة. المدخل المُسيّج لا يتيح سوى منفذ واحد للدخول أو الخروج". ويؤكد البيان أن فرق أطباء بلا حدود ترى كل يوم "مرضى قُتلوا أو جرحوا وهم يحاولون الحصول على الطعام في أحد هذه المواقع".

وكانت الأمم المتحدة أكدت في عدة مناسبات أنّها لن توزّع أي مساعدات في غزة بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنّ هذه المؤسسة لا تحترم مبادئ "النزاهة والحياد والاستقلالية". ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجّل مقرّها الرئيسي منذ فبراير/ شباط الماضي في جنيف، لكنّ الولايات المتحدة أيّدت هذه المؤسسة من دون أن تكشف عمّا إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. وفي 14 مايو/ أيار أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة لفترة أولية مدتها 90 يوماً.



ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، شهادات لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة تحدثت عن إطلاق قوات الاحتلال النار عمداً على الفلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، باستخدام المدفعية والقناصة والدبابات وغيرها، من دون اكتراث لحياة الأبرياء، وكشفت الصحيفة أن قادة في الجيش أصدروا أوامر بإطلاق النار نحو مدنيين لتفريقهم وإبعادهم، رغم عدم تشكليهم خطراً على الجنود.