استطلاع إسرائيلي: المعارضة تحصد 61 مقعداً مقابل 48 للائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي اليوم الجمعة، حصول حزب "الليكود" الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 25 مقعدا، فيما يحصل حزب "بينيت 2026" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت على العدد ذاته، في حال جرت انتخابات "الكنيست" اليوم.

وبيَنت نتائج الاستطلاع والتي أجراها معهد "لازار" على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، أن أحزاب الائتلاف التي تشكّل الحكومة الحالية، ستحصل على 48 مقعدا مقابل 61 للمعارضة، فيما تحصل الأحزاب العربية على 11 مقعدا.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120 من أجل تشكيل حكومة.

ووفقا للنتائج، يحصل حزب "الديمقراطيون" المعارض برئاسة يائير غولان على 11 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

بينما يحصل حزب "شاس" اليميني الديني على 9 مقاعد، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 8 مقاعد، وحزب "معسكر الدولة" المعارض برئاسة بيني غانتس على 8 مقاعد.

أما حزب "يهدوت هتوراه" اليميني الديني فيحصل على 7 مقاعد، وحزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف برئاسة الوزير إيتمار بن غفير على 7 مقاعد.

وفيما يتعلق بالقائمة العربية الموحدة فتحصل على 6 مقاعد، بينما يحصل تحالف الجبهة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية على 5 مقاعد.

ويرفض "نتنياهو"، الذي يحاكم داخليا بتهم فساد ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة، إذ تتهمه بمواصلة الحرب على غزة للحفاظ على موقعه في السلطة.