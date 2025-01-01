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هآرتس : اعترافات صادمة لجنود أطلقوا النار عمدا على مدنيين في غزة خلال توزيع المساعدات

الجمعة 27 يونيو 2025 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : اعترافات صادمة لجنود أطلقوا النار عمدا على مدنيين في غزة خلال توزيع المساعدات



القدس المحتلة/سما/

في اعترافات صادمة نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، كشف ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات العسكرية أطلقت النار عمداً على مدنيين فلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، رغم عدم وجود أي تهديد أو خطر من جانبهم.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله: "لم نشهد أبداً إطلاق نار من الجانب الآخر خلال عمليات توزيع المساعدات، ومع ذلك تم إطلاق النار عمداً على المدنيين"، مشيراً إلى أن التعليمات كانت واضحة ومقصودة.

وبحسب الشهادات التي أوردتها "هآرتس"، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن عملياته قرب مراكز توزيع المساعدات منحته شرعية لمواصلة القتال، وعبّر أحد الجنود عن ذلك بقوله: "الجيش سعيد بذلك، لقد نجح في كسب شرعية من دماء الجياع".

وزعمت الشهادات أن قطاع غزة بات "مكاناً بلا قانون ولا حساب"، حيث لم تعد هناك حاجة حتى إلى إصدار بيانات عن "الحوادث المؤسفة"، في إشارة إلى عمليات القتل المتكررة بحق المدنيين.

تأتي هذه الاعترافات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الاحتلال لوقف استهداف المدنيين وتوفير حماية فاعلة لمراكز توزيع المساعدات، وسط تحذيرات من مجاعة كارثية تهدد حياة مئات الآلاف من السكان في القطاع المحاصر.

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