الاحتلال : استهداف منظومة الدفاع التابعة لحزب الله بمنطقة قلعة شقيف جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائرات حربية تابعة له ضربت منشأة لحزب الله في منطقة قلعة شقيف بجنوب لبنان، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام لبنانية وقوع ضربات في المنطقة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المنشأة، التي يستخدمها حزب الله "لإدارة منظومة النيران والدفاع الخاصة به"، كانت جزءًا من موقع تحت الأرض لحزب الله تم استهدافه سابقًا في الغارات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد في الأيام الأخيرة، محاولات من قبل حزب الله لاستعادة الموقع، وبالتالي تم ضرب البنية التحتية في المنطقة"، بحسب الجيش.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعادة إنشائه يشكلان انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".