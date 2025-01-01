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زامير: نفذنا عمليات كوماندوز على أراضي ايران

الخميس 26 يونيو 2025 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: نفذنا عمليات كوماندوز على أراضي ايران



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحرب على إيران حققت "ضربة عميقة وواسعة" للبرنامج النووي الإيراني، وأدت إلى "إعادته سنوات إلى الوراء"، وكشف أن قوات كوماندوز إسرائيلية نفذت عمليات سرية على الأراضي الإيرانية.

وأضاف زامير، في خطاب مصور تحدث من خلاله عن نتائج الحرب على إيران، أن الجيش "تجاوز الأهداف التي وُضعت قبل الحرب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بإنتاج سلاح دمار شامل"، وأضاف أن الهجمات ألحقت ضررا "هيكليا" في برنامج إيران النووي.

وقال زامير: "خرجنا إلى هذه الحرب ونحن نضع أمامنا مهمة واضحة: إزالة تهديد وجودي مباشر على دولة إسرائيل. بعد 12 يومًا من القتال غير المسبوق، أستطيع أن أقول إن الجيش الإسرائيلي عمل بأفضل صورة، وحقق بالكامل غايات وأهداف الحرب".

وادعى أن "الهدف المركزي للنظام الإيراني هو تدمير دولة إسرائيل. هذه خطته، وهذا هو مشروعه".

وأشار إلى أن النظام الإيراني كان يطوّر ثلاث خطط متوازية: الأولى، البرنامج النووي، الذي وصل إلى مراحل حرجة مع قدرة اختراق سريعة نحو إنتاج سلاح نووي.

وقال إن الخطة الثانية لإيران تمثلت بـ"برنامج الصواريخ بعيدة المدى، يتضمن إنتاج آلاف الصواريخ الموجّهة نحو شلّ إسرائيل. والثالثة، خطة تنفيذية مباشرة لتدمير إسرائيل".

وادعى زامير أنه "في الأشهر التي سبقت الحرب، دفعت إيران قدمًا خطة هجومية تشمل إطلاق نيران كثيفة من بعيد، يتبعها اجتياح بري من عدة جبهات. جميع الخطط لها هدف مشترك وهو تدمير دولة إسرائيل. لم تكن هذه الخطط نظرية، بل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا".

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