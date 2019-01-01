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السيسي يصدر قرارا سارا للمصريين

الخميس 26 يونيو 2025 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يصدر قرارا سارا للمصريين



القاهرة/سما/

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

 

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل الزيادة المقررة للمعاشات والتي تصرف وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح القرار أن الزيادة المستحقة ستكون بنسبة 15% أو ما يُكمل الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر، كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة نسبة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو.

وبحسب القرار تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أُضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025، على ألا تقل الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشار القرار إلى أن إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من القانون، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تعتبر جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحسب على أساسه الزيادة الجديدة.

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