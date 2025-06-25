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الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران وتخصص مليار شيكل لإعادة تأهيل "سوروكا"

الخميس 26 يونيو 2025 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران وتخصص مليار شيكل لإعادة تأهيل "سوروكا"



القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن حصيلة ثقيلة خلفتها الحرب الأخيرة مع إيران.

[وزارة الصحة الإسرائيلية تكشف عن حصيلة مفاجئة للحرب مع إيران وتخصص مليار شيكل لإعادة تأهيل "سوروكا"]
احد المباني المرة في تل أبيب بفعل الصواريخ الإيرانية / Globallookpress 

وأعلنت الوزارة عن إصابة 3345 شخصا، وتشريد أكثر من 11 ألف إسرائيلي، وتسجيل نحو 19 ألف طلب دعم نفسي، في ما وصفته مصادر عبرية بأنه "أحد أكبر التحديات الصحية منذ سنوات".

وبحسب ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزارة، فإن المستشفيات في مختلف أنحاء إسرائيل استقبلت آلاف الجرحى، بينما تلقت خطوط الدعم النفسي نحو 19 الف اتصال خلال أيام الحرب.

كما أعلنت الوزارة أن أكثر من 11 ألف شخص باتوا بلا مأوى نتيجة الأضرار المباشرة، وتم إيواؤهم في 97 مركز استقبال.

كما أعلنت إعادة 650 من أفراد الطواقم الطبية إلى إسرائيل في رحلات إجلاء خاصة، في حين ستغادر غدا رحلة جديدة لإعادة 180 طبيبا إضافيا من الخارج.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تمّت إضافة أكثر من ألف سرير إلى المستشفيات، بعضها في مواقف سيارات تحت الأرض جرى تحويلها إلى وحدات طبية محصنة تحسبا لهجمات إضافية.

وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الصحة تخصيص مليار شيكل لإعادة تأهيل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب مع إيران.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مقتل 29 شخصا في الهجوم الإيراني على إسرائيل، ضمن تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة.

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