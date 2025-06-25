استطلاع إسرائيلي: 67% يؤيدون إنهاء الحرب بغزة

القدس المحتلة/سما/

عبر 52% من الجمهور في إسرائيل عن تأييدهم لوقف الحرب على إيران، وأيد 67% إنهاء الحرب على غزة، وفقا لاستطلاع نشره موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

وفي حال جرت انتخابات مبكرة للكنيست، الآن، يحصل حزب الليكود على 26 مقعدا، حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت 24، حزب الديمقراطيين 12، "يسرائيل بيتينو" 10، شاس 9، "المعسكر الوطني" 8، "ييش عتيد" 8، "يهدوت هتوراة" 7، "عوتسما يهوديت" 7، القائمة الموحدة 5، الجبهة – العربية للتغيير 5.

وتدل هذه النتائج على أن أحزاب الائتلاف الحالي ستكون ممثلة بـ48 مقعدا، مقابل 62 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.



ويُعزى ارتفاع شعبية الليكود إلى نتائج الحرب الإسرائيلية على إيران.

وقال 54% إن موقفهم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يتغير بعد الحرب على إيران، بينما قال 32% إن موقفهم تغيير بشكل إيجابي تجاه نتنياهو، فيما قال 8% إن موقفهم تغير بشكل سلبي.