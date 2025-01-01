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"حزب الله" يهنئ إيران على النصر: بداية مرحلة جديدة لمواجهة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية - سما الإخبارية

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"حزب الله" يهنئ إيران على النصر: بداية مرحلة جديدة لمواجهة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يهنئ إيران على النصر: بداية مرحلة جديدة لمواجهة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية



بيروت/سما/

هنأ "حزب الله" إيران على "النصر الإلهي المؤزّر"، معتبرا أن "ما جرى ليس إلا بداية لمرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والتسلط الصهيوني في المنطقة".

وقال الحزب في بيان إن "هذا النصر تجلّى في الضربات الدقيقة والمؤلمة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى كيان العدو الصهيوني، والتي اخترقت منظوماته الدفاعية وبلغت عمق كيانه المصطنع، ضمن عملية الوعد الصادق 3".

 

كما أشاد البيان بـ"الرد القوي على العدوان الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وذلك من خلال العملية النوعية "بشارة الفتح"، مؤكدا أن "هذا الرد البطولي والمباشر شكّل رسالة حاسمة إلى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وكل القوى المتغطرسة والمستكبرة، مفادها أن زمن الاستعلاء والتجبر على شعوب المنطقة قد ولّى".

وأضاف أن "كل الرهانات على ضعف أو تراجع هذه الأمة قد باءت بالفشل"، مؤكدا وقوف الحزب "الحاسم والثابت إلى جانب الجمهورية الإسلامية، قيادة وشعبا".

ودعا البيان "جميع شعوب الأمة إلى استلهام هذا النصر، من خلال الوحدة والتمسك بالحق في مواجهة فراعنة العصر، بما يضمن للأمة عزتها وكرامتها"، مشددا على أن "القوة الكامنة في الإرادة والإيمان كفيلة بإلحاق الهزيمة بالأعداء ورد كيدهم، وأن كل استسلام أو خنوع أو تنازل لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغطرسة والتسلط على المنطقة".

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