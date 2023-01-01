  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظة القدس: "إسرائيل" دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: "إسرائيل" دمرت أكثر من 600 منزل ومنشأة فلسطينية في المدينة منذ بدء حرب غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت محافظة القدس بأن عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرتها السلطات الإسرائيلية في المحافظة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623.


وأشارت المحافظة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن المنازل والمنشآت المدمرة شملت منازل سكنية بعضها مأهول منذ عقود وأخرى قيد الإنشاء "بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية".

وأضافت في بيانها أن "سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها بحماية مشددة من قواتها على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".

وأشارت إلى أن "عمليات الهدم المتواصلة وتحديدا ما يجبر عليه المواطن من "هدم ذاتي" تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا ودفعهم قسرا نحو الرحيل".

ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت على مدار سنوات طويلة مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها "إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة".


وذكرت أن "عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان".

واعتبرت المحافظة أن ما يجري هو "جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلا وفعالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية".

ودعت كافة الهيئات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل "من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها".

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة جماعية".. مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني بغزة

خفايا وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل : روسيا هدّدت بضخ “ذخائر وأنظمة دفاع” في حالتين “قتل خامنئي وتغيير النظام”..

محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة

"سقوط جندي بعملية قنص واستهداف آلية مسافة صفر".."القسام" تعرض مشاهد من عملياتها

ترامب: ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة قريب والمفاوضات تتقدم بصورة كبيرة

"أولمرت": على الرئيس ترامب أن يقول لنتنياهو كفى ..

إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي

الأخبار الرئيسية

685bee104c59b721ea542787

ترامب: "إسرائيل" أرسلت عملاء إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف للتأكد من تدميرها

685babe2423604731b150d58

"يديعوت أحرونوت" تتحدث عن معركة لاحتواء عملاء "الموساد" في إيران

31ipj-5-730x438

مباحثات قريبة لتهدئة غزة.. وبحبح: نقطة خلاف وحيدة بقيت تتضمن جملة واحدة

الرئيس عباس : مستعدون للعمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ..

حماس: المفاوضات تكثفت في الساعات الأخيرة وإسرائيل تنفي وجود تقدم …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية