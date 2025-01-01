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الجيش الإسرائيلي: من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني



القدس المحتلة/سما/

صرح العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "من المبكر جدا تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني بعد الحرب".


وقال ديفرين، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "لقد حققنا جميع أهداف العملية كما حددت لنا، بل وأفضل مما كنا نعتقد، لكن من المبكر جدا تحديد ذلك، فنحن نحقق في نتائج الضربات التي استهدفت مختلف أقسام البرنامج النووي".

وأضافت: "التقييم هو أننا ألحقنا أضرارا جسيمة بالبرنامج النووي، ويمكنني القول إننا أرجعناه سنوات إلى الوراء".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الليلة الماضية: "لقد أرجعنا المشروع النووي الإيراني سنوات إلى الوراء، وينطبق الأمر نفسه على برنامجها الصاروخي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في كلمة له مساء أمس الثلاثاء أن إسرائيل "قتلت خلال حملتها العسكرية على إيران كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين، وهاجمت عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني".

وشدد على أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي"، قائلا "سبق أن وعدتكم أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وإذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره مرة أخرى".

يذكر أن إسرائيل شنت هجوما واسعا طال منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية ومسؤولين وعلماء في إيران منذ 13 يونيو الجاري حتى سريان وقف إطلاق النار صباح أمس بعد إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وطهران وشنّت غارات بواسطة القاذفات الاستراتيجية "بي-2" استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية في نظنز وفوردو وأصفهان.

وقالت واشنطن إنها "دمرت المشروع النووي الإيراني" بعد قصف المنشآت بقنابل خارقة للتحصينات وصواريخ "توماهوك" أطلقتها من الغواصات.

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