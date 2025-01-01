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ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويثير الجدل حول حقيقة تدمير المواقع النووية الإيرانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويثير الجدل حول حقيقة تدمير المواقع النووية الإيرانية



واشنطن/سما/

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" بعد تقاريرهما التي أكدت أن الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، لم تحقق أهدافها بالكامل.


وأكد الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء، أن "المواقع النووية في إيران دمرت بالكامل"، واصفا الضربات بأنها "واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

وقال ترامب: "سي إن إن الإخبارية المزيفة، بالتعاون مع نيويورك تايمز الفاشلة، تحاولان التقليل من شأن أحد أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".


وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقرير استخباراتي أمريكي أولي كشف أن الضربات التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية الأسبوع الماضي لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، حيث اقتصر تأثيرها على إعاقة التقدم النووي لبضعة أشهر فقط.

يذكر أن الضربات التي نفذتها القاذفات الأمريكية من طراز بي-2 باستخدام قنابل ثقيلة زنة 30 ألف رطل، لم تتمكن من القضاء الكامل على أجهزة الطرد المركزي أو اليورانيوم عالي التخصيب، حيث اقتصرت الأضرار على المنشآت فوق الأرض.

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