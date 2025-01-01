مصدر أمني إيراني: خسرنا نخبة من العلماء لكن برنامجنا النووي لن يتوقف

طهران/سما/

أكد مصدر أمني إيراني أن برنامج بلاده النووي لن يتوقف بعد اغتيال إسرائيل نخبة من العلماء النوويين في ضربتها الجوية والاستخبارية التي بدأتها في 13 يونيو.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قادرة على إحياء برنامجها النووي بعد اغتيال عدد كبير من علمائه: "لقد خسرنا عددا من العلماء، وإسرائيل قبل الحرب كانت تستهدف العلماء ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني، ولن يتوقف الآن".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن عملية عسكرية واسعة النطاق فجر 13 يونيو، استهدفت خلالها الطائرات الحربية مواقع عسكرية ومنشآت البرنامج النووي الإيراني.

وشملت الضربات موجات متتالية في مناطق مختلفة بإيران بما فيها العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد فيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدة علماء نوويين.

وأمس الثلاثاء أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران لا تزال تمتلك منشآت صغيرة سرية لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا للمقال، ربما بنت طهران مثل هذه المنشآت حتى تتمكن من مواصلة تطوير برنامجها النووي في حال تعرض منشآت أكبر لضربات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن مساء الاثنين، عن موافقة إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري.