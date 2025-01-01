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"نيويورك تايمز": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن إيران تحتفظ بمنشآت سرية لتخصيب اليورانيوم

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أن إيران تحتفظ بمنشآت سرية لتخصيب اليورانيوم



واشنطن/سما/

فادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران لا تزال تمتلك منشآت صغيرة سرية لتخصيب اليورانيوم.


ووفقا للمقال، ربما بنت طهران مثل هذه المنشآت حتى تتمكن من مواصلة تطوير برنامجها النووي في حال تعرض منشآت أكبر لضربات.


وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN، نقلا عن مصادر، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الضربات الأمريكية على إيران لم تدمر المكونات الرئيسية لبرنامج طهران النووي.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن في صحيفة "نيويورك تايمز"، مقالا أكد من خلاله أن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية لمنشآتها النووية بسرعة.

وأضاف بلينكن، نقلا عن خبراء، أن هناك شكوكا حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير الأهداف في إيران.

وتابع: "لدى الخبراء الذين تحدثت معهم شكوك جدية حول قدرة القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات الفريدة، التي تزن 30 ألف رطل (13.6 طن)، على تعطيل منشأة فوردو وغيرها من الأهداف العميقة والمحصنة في البرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق، صرح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، لشبكة "CNN" بأن الجيش الأمريكي لم يوجه "ضربة قاضية" للبرنامج النووي الإيراني، على الرغم من تصريحات ترامب.

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