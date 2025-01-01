  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي

الأربعاء 25 يونيو 2025 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي



طهران / وكالات /

أكد عضو اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس‌ صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة.

وقال سليمي في تصريحات له: سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

وأضاف: مجلس الشورى حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".

وتابع سليمي: لا يمكن لموظفي الوكالة زيارة إيران إلا إذا كان الأمر متعلقاً بضمان سلامة المنشآت النووية بموافقة مجلس الأمن الإيراني".

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية للمجلس: البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بسرعة".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن وجود شكوك كبيرة في "إسرائيل" للأهداف التي وضعتها للحرب على إيران.

وقال رونين بريجمان من صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: سألنا كيف يُقيّم الجيش الإسرائيلي حاليًا، في ضوء البيانات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة، ما إذا كان التهديد النووي لدولة "إسرائيل" قد زال بالفعل؟ على حد تعبيره.

وأضاف بريجمان: "هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يُعلن بثقة عالية أن جميع العناصر الأساسية التي قُدّمت كمبرر للعملية قد دُمِّرت أو توقفت تمامًا؟ وكما هو متوقع، لم نتلقَّ إجابة، وليس من المؤكد أن أحدًا لديه إجابة على هذا السؤال". وفق قوله.

وتابعت الصحيفة العبرية: مقارنة النتيجة الفعلية بتصريحات السياسيين، وعلى رأسهم وزير الحرب خفيف اللسان ورئيس الوزراء الذي قال بأن "إسرائيل أزالت عنها تهديدًا وجوديًا مزدوجًا فوريًا". بحسب قولها.

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة جماعية".. مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني بغزة

يديعوت : الولايات المتحدة تتحرك نحو صفقة شاملة في غزة

كواليس المكالمة الأخيرة: ترامب وبّخ نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار

"سقوط جندي بعملية قنص واستهداف آلية مسافة صفر".."القسام" تعرض مشاهد من عملياتها

خفايا وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل : روسيا هدّدت بضخ “ذخائر وأنظمة دفاع” في حالتين “قتل خامنئي وتغيير النظام”..

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في صفوفه بالقصف الإيراني الأخير (صورة)

سموتريتش: حققنا نصرا ساحقا على إيران والآن بكل قوتنا إلى غزة

الأخبار الرئيسية

خفايا وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل : روسيا هدّدت بضخ “ذخائر وأنظمة دفاع” في حالتين “قتل خامنئي وتغيير النظام”..

عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

9f7612e4-ae5d-44e9-8e21-b02729090bd3

محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة

بشارة بحبح: إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد يكون خلال أيام

20250616042318afpp-afp_62h497g.h-730x438

نحو 39 ألف طلب تعويض عن أضرار مادية في إسرائيل جراء صواريخ إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية