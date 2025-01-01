إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي

طهران / وكالات /

أكد عضو اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي، اليوم الأربعاء، أن المجلس‌ صادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة.

وقال سليمي في تصريحات له: سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه".

وأضاف: مجلس الشورى حدد في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد".

وتابع سليمي: لا يمكن لموظفي الوكالة زيارة إيران إلا إذا كان الأمر متعلقاً بضمان سلامة المنشآت النووية بموافقة مجلس الأمن الإيراني".

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال الجلسة العلنية للمجلس: البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بسرعة".

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن وجود شكوك كبيرة في "إسرائيل" للأهداف التي وضعتها للحرب على إيران.

وقال رونين بريجمان من صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: سألنا كيف يُقيّم الجيش الإسرائيلي حاليًا، في ضوء البيانات والمعلومات الاستخباراتية المتاحة، ما إذا كان التهديد النووي لدولة "إسرائيل" قد زال بالفعل؟ على حد تعبيره.

وأضاف بريجمان: "هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يُعلن بثقة عالية أن جميع العناصر الأساسية التي قُدّمت كمبرر للعملية قد دُمِّرت أو توقفت تمامًا؟ وكما هو متوقع، لم نتلقَّ إجابة، وليس من المؤكد أن أحدًا لديه إجابة على هذا السؤال". وفق قوله.

وتابعت الصحيفة العبرية: مقارنة النتيجة الفعلية بتصريحات السياسيين، وعلى رأسهم وزير الحرب خفيف اللسان ورئيس الوزراء الذي قال بأن "إسرائيل أزالت عنها تهديدًا وجوديًا مزدوجًا فوريًا". بحسب قولها.