رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 94 مواطنا في مجزرتان جديدتـان ارتكبتها قوات الاحتلال ضدّ المجوعين في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

شهداء.. أحياء وأموات

الشيخ يدعو إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

عساف: وحدة الموقف الإعلامي الفلسطيني والعربي ساهمت بشكل كبير في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في الإعلام الدولي

فارسين اغابيكان واسطيفان سلامة يؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس

الرئاسة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار وتطالب بشموله قطاع غزة

الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف واعتقال واسعة في الضفة ويحول بناية سكنية لثكنة عسكرية في اللبن الشرقية

مصطفى: جهود الحكومة مستمرة في تجنيد مصادر تمويل مالي وفق 4 مسارات

ماكرون وميرتس ولبيد يشددون على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

سلطة النقد: 13مليار شيقل قيمة الأموال المتكدسة لدى البنوك العاملة في فلسطين

*"الايام":

94 شهيدا.. مجزرتان جديدتـان ضد ّالمجوعين، أوامر إخلاء شمال القطاع

قتلى وجرحى ومفقودون من أفراد الجيش الاسرائيلي في كمين مركب بخان يونس

إعادة فتح أبواب المسجـد الاقصى وكنيسة القيامـة

إيران وإسرائيل: "اتفاق" وقف الحرب يصمد، والطرفان يدعيان النصر

الامم المتحـدة تديـن استخـدام الـغـذاء كسلاح فـي غـــزة: إنــه جــريمـة حـــرب

حملـة هـدم واسـعـة الضـفـة: الاحتلال يشـن لمنازل ومنشآت خاصة في مخيمات الشمال

*"القدس":

90 شهيدا بمجازر مروعة

فرنسا تدعو إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة فورا وبكميات هائلة

كفر مالك تشيع جثمان الشهيد الطفل عمار حمايل

قتلى وجرحى في آخر ضربات إيران على إسرائيل

إعادة فتح أبواب "الأقصى" أمام المصلين