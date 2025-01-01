"أولمرت": على الرئيس ترامب أن يقول لنتنياهو كفى ..

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن معظم الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة، ونأمل أن يمارس الرئيس الأمريكي دونالاد ترامب، الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإيقاف الحرب في غزة.

وجه "ألمرت" نداءً عبر قناة الجزيرة مباشر للرئيس "ترامب"، طالبه بدفع "نتنياهو"، وقف الحرب في غزة، وأضاف "يجب أن يقول الرئيس ترامب لنتنياهو كفى".

ورأى أن الحرب غير ضرورية وغير مبررة وأصبحت غير شرعية وهي جريمة، مشيراً إلى أن غزة ليست جزءا من "إسرائيل"، وعلى السياسيين الإسرائيليين دفع "نتنياهو" إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف "ألمرت"، أن الإسرائيليين يريدون استبدال "نتنياهو" ويبذلون ما في وسعهم لفعل ذلك، "لذا نرجو أن يعلن نتنياهو عن تنظيم انتخابات مبكرة".

وقال إن الجميع واثقون من أن حكومة "نتنياهو" ستنهار إن تم تنظيم انتخابات مبكرة.

وفي سياق متصل، لفت "ألمرت" إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول غزة، لا تمثل التيار العام في المجتمع الإسرائيلي وتصريحاته غير مسؤولة.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن هنالك فرص جيدة لقوى المعارضة للفوز في أي انتخابات مقبلة بـ"إسرائيل".