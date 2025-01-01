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محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء بأن ضابطا وستة جنود قتلوا أمس في انفجار عبوة استهدف ناقلة جند مدرعة للهندسة في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقع الحادث الخطير أمس حوالي الساعة 5:20 مساءً. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مقاومين لصقوا عبوة ناسفة على ناقلة جند مدرعة تابعة لسلاح الهندسة القتالية، ثم لاذوا بالفرار.

وتعد الناقلة من طراز "بوما" واحدة من المدرعات الهندسية القديمة في الخدمة، ولا تتمتع بنفس مستوى الحماية الذي توفره ناقلات الجنود الأحدث مثل "نمر" أو "إيتان"، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت.

تفاصيل الكمين خان يونس: 

في تمام الساعة 5:30 من مساء يوم أمس، ورد بلاغ أولي عن احتراق ناقلة جند مدرعة تابعة لقوات الهندسة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مسلحًا من حماس اقترب من الناقلة ولصق بها عبوة ناسفة وتم تفجيرها بها مما أدى إلى اشتعال الناقلة بأكملها.

وهرعت قوات الإطفاء العسكرية إلى موقع الحادث وبذلت جهودا لإخماد النيران في ناقلة الجنود المدرعة. كما تم استقدام جرافة من طراز D-9 إلى موقع الحادث وسكبت الرمل على الناقلة في محاولة لإخمادها إلا أن جميع جهود الإطفاء باءت بالفشل.

بعد ذلك تقرر سحب ناقلة الجند المدرعة ومواصلة جهود إخماد الحرائق هناك. حيث سُحبت الناقلة أولًا إلى طريق صلاح الدين في خان يونس ومن هناك إلى خارج قطاع غزة بينما كان الجنود السبعة لا يزالون بداخلها.

ولم يتمكن الجنود من إخماد الحريق إلا بعد وصولهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، كما أُرسلت قوات الإنقاذ والمروحيات إلى موقع الحادث لكن لم ينجو أحد من الجنود وقتلوا جميعًا بفعل التفجير والحريق.

واستغرقت عملية التعرف على هوية القتلى ساعات طويلة، وبعد عملية التعرف تم تسليم رسائل إلى جميع عائلاتهم الليلة.

في حادثة أخرى، أُصيب جندي من كتيبة الهندسة القتالية 605، وحدة "باراك" (188)، بجروح بالغة الليلة الماضية الثلاثاء في معركة جنوب قطاع غزة. نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.

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