"تسنيم": إيران تعتقل ثلاثة جواسيس أوكرانيين

طهران/سما/

اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية ثلاثة عناصر من الاستخبارات الأوكرانية بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية تخريب في مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في أصفهان.



وأفاد الموقع الإخباري الإيراني "مشرق نيوز" بأن "القوات الأمنية الإيرانية أوقفت 3 عملاء للاستخبارات الأوكرانية كانوا يخططون لاستهداف مصنع الطائرات المسيرة في أصفهان".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنه تمت مراقبة المشتبه بهم لعدة أسابيع قبل اعتقالهم جنوب طهران.



وصرح متحدث باسم "الحرس الثوري الإيراني" لوكالة "تسنيم" قائلا: "حاول المشتبه بهم التسلل إلى مصنع عسكري لزرع أجهزة تفجير، وتم تحييد المجموعة قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر".

وعُثر خلال تفتيش العناصر على مواد متفجرة وأجهزة اتصال وخريطة تفصيلية للمصنع.

وأكدت طهران أن المعتقلين تصرفوا بتعليمات من كييف، لكنها لم تستبعد تورط دول ثالثة. ولم تصدر أوكرانيا أي تعليق على الحادث.

وسيواجه الجواسيس محاكمات بتهمتي التجسس والإرهاب، وهي جرائم يعاقب عليها بالإعدام وفق القانون الإيراني.