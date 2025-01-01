أردوغان: نرحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ويجب أن تنتهي المذابح التي يرتكبها نتنياهو

أنقرة/سما/

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن اليوم بين إيران وإسرائيل، وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته التي وصفها بالمذبحية.



وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية بمطار اسطنبول، قبيل توجهه إلى لاهاي في هولندا، للمشاركة في قادة قادة حلف الناتو: "ندعم جهود وقف إطلاق النار ببن إيران وإسرائيل، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار فيما بينهما، ويجب أن تنتهي المذابح التي يرتكبها نتنياهو".

وأضاف "لا يمكن قبول ما قامت وتقوم به إسرائيل، ويجب أن يتوقف العدوان الإسرائيلي تماماً في منطقتنا بأكملها".

وتابع "لا يمكن قبول الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل، بدءا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى إيران".

وأردف أن "تركيا تحظى بثقة روسيا وأوكرانيا، ومن الممكن أن تقوم بدور الوسيط فيما بينهما" لافتا أن "إعطاء فرصة للديبلوماسية، هي أكثر طريقة تعامل عقلانية بالأزمة الحالية".

وقال "نحن ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي الناتو، ولدينا إسهامات كبيرة جدا في حماية أمن أوروبا، وتركيا تدعم بشدة تقاسم الأعباء بشكل عادل داخل الناتو، وتعزيز الأمن الأوروبي".

وأكد أردوغان أن تركيا تواصل بحزم "موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي، والذي يمنح الأولوية للديبلوماسية".

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، ويبدو أن إيران هي من أنهته بعد حوالي 15 دقيقة على سريان الاتفاق هذا الصباح.

إلا أنه بعد سريان الاتفاق ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد. في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.