  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تعلن استشهاد لواء في قوات الباسيج

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تعلن استشهاد لواء في قوات الباسيج



طهران/سما/

أفادت وكالة "فارس" للأنباء باستشهاد قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج اللواء محمد تقي يوسف وند.


جاء ذلك خلال هجوم صاروخي استهدف عدة مواقع في العاصمة طهران أمس، والذي نسبته السلطات الإيرانية إلى "النظام الصهيوني".

وأعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان (غرب إيران)، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى استشهاد القائد يوسف وند، مشيرا إلى أن مراسم تشييع الجثمان ستقام صباح يوم الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة بمحافظة لرستان.

يذكر أن قوات الباسيج تشكل أحد الأجنحة الرئيسية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية في البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : الولايات المتحدة تتحرك نحو صفقة شاملة في غزة

هجوم إيراني يستهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر (فيديو)

ترمب يعلن وقفا لإطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"

إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي إيراني ضخم وغير مسبوق وعدد كبير من القتلى والجرحى.. دمار هائل

وقف الحرب بين إسرائيل وإيران يدخل حيّز التنفيذ

الاتحاد الأوروبي يقدم دعما ماليا للسلطة و"الأونروا"

43 شهيدًا في غزة منذ الفجر بينهم 20 من منتظري المساعدات

الأخبار الرئيسية

"كارثة جماعية".. مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني بغزة

20250624074952

رئيس الأركان الإسرائيلي: "أعدنا إيران سنوات للوراء... التركيز يعود إلى غزة"

685a9c0b4c59b72eba5acdbb

80 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 56 من منتظري المساعدات

20250624051208

المستشار الألماني: "حان الوقت" لوقف إطلاق النار في غزة

20250624051032

كواليس المكالمة الأخيرة: ترامب وبّخ نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية