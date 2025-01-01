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80 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 56 من منتظري المساعدات

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
80 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 56 من منتظري المساعدات



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء إلى 80 وإصابة العشرات نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق متفرقة في القطاع.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 80 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 56 من منتظري المساعدات.

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مخيّم الشاطئ غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد المواطن علاء الفراني، كما استشهد 10 أفراد من عائلة قزعاط  بعد استهداف منزلهم في حي الصبرة.

كما سجل 4 شهداء متأثرين بإصابات سابقة، إضافة إلى شهيدان من مواقع توزيع المساعدات قرب نتساريم، نقلت جثماناهما إلى مستشفى الشفاء.

وفي جباليا البلد شمال القطاع، تم انتشال جثمان الشهيد الطفل عبدالرحمن نبهان (13 عاما) الذي استهدف بواسطة طائرة مسيّرة.

وسط القطاع – 27 شهيدا.

وأضافت مصادر صحفية أن 27 مواطنا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة، في قصف طال مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب نتساريم.

وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، وسط تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا في ظل تصاعد الهجمات واستمرار استهداف المناطق المدنية.

جنوب القطاع – 39 شهيدا..

ولفت مراسلنا إلى أن 12 مواطنا استشهدوا جراء غارات استهدفت شرق خان يونس، وتم انتشال جثامين عدد منهم.

فيما استشهد 27 آخرون في مجزرة مروعة وقعت في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، أثناء تجمعهم في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

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