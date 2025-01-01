تقرير: المواجهة بين إيران وإسرائيل تضغط على مصر

القاهرة/سما/

يرجح الخبراء انخفاض واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال يونيو الجاري إثر تداعيات المواجهة بين إيران وإسرائيل، ما يمثّل عامل ضغط إضافي على البلاد.



وكان قد شهدت وارادات مصر من الغاز الغاز الإسرائيلي خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 4%، وبمقدار 32 مليون متر مكعب، فبل تراجعها في مايو، نتيجة أعمال صيانة في الحقول وزيادة الاستهلاك المحلي في تل أبيب.

وكانت التوقعات السابقة قبيل وقوع الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي تسبَّب في انقطاع الغاز الإسرائيلي عن مصر والأردن رسميًا نتيجة الحرب.

وتوضح بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة أن مصر استوردت 918 مليون متر مكعب (1.08 مليار قدم مكعبة يوميًا) من إسرائيل خلال شهر أبريل 2025، مقابل 886 مليون متر مكعب (1 مليار قدم مكعبة يوميًا) في شهر مارس السابق له.

وتزامن ذلك مع انخفاض استهلاك مصر من الغاز إلى 4.86 مليار متر مكعب (5.71 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 5.17 مليار متر مكعب (5.88 مليار قدم مكعبة يوميًا) في مارس السابق له.

وصعدت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، ليكون بالقرب من أعلى مستوى شهري على الإطلاق سجلته خلال يناير الماضي، وفقًا للأرقام التالية:

يناير: 939 مليون متر مكعب.

فبراير: 732 مليون متر مكعب.

مارس: 886 مليون متر مكعب.

أبريل: 918 مليون متر مكعب.

وتوضح الأرقام السابقة أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال أبريل الماضي سجلت ارتفاعًا على أساس سنوي بمقدار 13 مليون متر مكعب، مقارنة بمستوى الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 905 ملايين متر مكعب.

ويُذكر أن شهر مارس الماضي سجل تراجعًا على أساس سنوي بمقدار 47 مليون متر مكعب، مقارنة بواردات الشهر المقابل من العام الماضي، البالغة 933 مليون متر مكعب.

كما سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال شهر فبراير الماضي انخفاضًا بمقدار 53 مليون متر مكعب، وذلك بعد أن ارتفعت في شهر يناير بنحو 26 مليون متر مكعب.

وهبط إنتاج مصر من الغاز إلى 3.48 مليار متر مكعب (4.09 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال أبريل 2025.

ورغم ارتفاعها في أبريل 2025 ، انخفض إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 3.47 مليار متر مكعب (1.02 مليار قدم مكعبة يوميًا) خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقابل 3.53 مليار متر مكعب (1.03 مليار قدم مكعبة يوميًا) في المدة المقارنة من العام الماضي.

ودفعت أزمة توقُّف إمدادات الغاز الإسرائيلي الحكومةَ المصرية إلى الإسراع في زيادة قدرة التغويز لديها وسعيها لتشغيل 3 سفن تغويز بدءًا من شهر يوليو/تموز المقبل، حيث تستهدف الوصول بطاقة إعادة التغويز إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويأتي ذلك مع تكثيف مصر استيراد الغاز المسال، لتعويض نقص الغاز الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وتستهدف الحكومة المصرية استيراد ما بين 155 و160 شحنة لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر المقبلة، ومنع تكرار أزمة الكهرباء.