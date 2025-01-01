سموتريتش: حققنا نصرا ساحقا على إيران والآن بكل قوتنا إلى غزة

وأضاف "لقد أزلنا خطرا وجوديا داهما على إسرائيل، وألحقنا أضرارا بالغة بنظام آية الله الإيراني، بما في ذلك تدمير عشرات الأهداف في طهران الليلة".

وتابع "الآن، بكل قوتنا، إلى غزة، لإتمام المهمة، القضاء على حماس وإعادة رهائننا، ولنضمن لشعب إسرائيل سنوات طويلة من الأمن والنمو والتطور".

وصباح اليوم، أفادت مراسلتنا بمقتل 4 أشخاص إضافة إلى 22 إصابة ما بين خفيفة ومتوسطة، جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم على مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، ويبدو أن إيران هي من أنهته بعد حوالي 15 دقيقة على سريان الاتفاق هذا الصباح.

إلا أنه بعد سريان الاتفاق ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي حاليا على اعتراض التهديد. في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليي: "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.عند استلام الإنذار، يُطلب من الجمهور التوجه فوراً إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".