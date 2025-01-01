كاتس يطالب الجيش بالرد على خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع ايران

القدس المحتلة/سما/

تطرق وزير الحرر الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى انتهاك وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

واضاف قائلاً: "في ضوء الانتهاك الكامل لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي من قبل إيران وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ووفقاً لسياسة الحكومة الإسرائيلية العازمة على الرد بقوة على أي انتهاك - فقد وجهت الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، بمواصلة النشاط المكثف لمهاجمة طهران لإحباط أهداف النظام والبنى التحتية في طهران.

بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلقت صفارات الإنذار في منطقة حيفا-كريوت، مستوطنات الجليل، إثر إطلاق نار من إيران.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل قبل قليل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد".