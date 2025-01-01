ترامب: رد طهران كان ضعيفًا وتلقّينا إنذارًا إيرانيًا مبكرًا جنّبنا الإصابات

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران ردّت رسميًا على "قصفنا الكاسح لمنشآتها النووية" بردّ وصفه بـ"الضعيف جدًا" استهدف قاعدة العديد الأميركيو في قطر، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تتوقّع هذا الرد وتمكنت من التصدي له "بفاعلية كبيرة".

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، مساء الإثنين، أن "14 صاروخًا أُطلقوا – تم إسقاط 13 منها، وواحد تُرك ليواصل مساره لأنه لم يكن متجهًا نحو هدف خطر"، على حدّ وصفه؛ فيما أعلن الجانب القطري إسقاط 18 من أصل 19 صاروخا.

وتابع ترامب "يسرني أن أبلغ أنه لم يُصب أي أميركي، ولم يُسجّل سوى ضرر طفيف للغاية"، مضيفًا أن "الأهم هو أنهم أفرغوا ما في جعبتهم، ونأمل ألّا يكون هناك المزيد من الكراهية". وشكر ترامب إيران على ما قال إنه "إنذار مبكر ساعد على تجنّب وقوع إصابات أو قتلى".

وختم بالقول: "ربما تتمكّن إيران الآن من التوجّه نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجّع إسرائيل بحماس على أن تفعل الشيء نفسه". وفي منشور آخر على منصته، قال ترامب إنه "يود أن يشكر أمير قطر على كل ما قام به من أجل السعي لتحقيق السلام في المنطقة".

وفي تعقيبه على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد، ردا على الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، فجر الأحد، أضاف ترامب: "يسرني أن أبلغكم بأنه، إلى جانب عدم مقتل أو إصابة أي أميركي، فإنه من المهم كذلك أنه لم يُقتل أو يُصب أي قطري".

وختم ترامب سلسلة منشوراته بهذا الشأن بالقول: "تهانينا للعالم، حان وقت السلام!".

ترامب لا يعتزم الرد على الهجوم الإيراني ويهدف إلى إنهاء الحرب

وعلى صلة، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء الإثنين، بأن الرئيس الأميركي لا يعتزم الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، بل أوضح أن هدفه الآن هو إنهاء الحرب.

ونقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب سيبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، برغبته في وقف التصعيد، قائلاً: "نريد صفقة ولا نريد أي حرب إضافية".

وفي حين أكدت الدوحة أن "الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد"، أعرب المتحدث باسم الخارجية، ماجد الأنصاري، عن "إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وشدّد على أن الدوحة تعتبر الهجوم "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي"، وتحتفظ "بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر".

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إطلاق إيران للصواريخ، وأن الهجوم لم يسفر عن ضحايا. وقال المصدر "يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران".

ولقي الهجوم تنديدا خليجيا واسعا. واعتبرت الخارجية السعودية أن أن "العدوان" الإيراني على قطر "لا يمكن تبريره"، في حين دانت الإمارات "بأشد العبارات" الهجوم. من جهتها، حذّرت فرنسا من "اشتعال الوضع" في المنطقة بعد الهجوم.

وكان ترامب قد شدد مساء الإثنين، في منشور رابع على منصة "تروث سوشيال"، إن "المواقع التي استهدفناها في إيران دُمّرت بالكامل، والجميع يعرف ذلك"، مهاجمًا ما وصفه بـ"وسائل الإعلام الكاذبة" التي تحاول التشكيك في نتائج الضربة.

وأضاف: "حتى هذه الوسائل نفسها تقول إن المواقع 'دُمّرت إلى حدّ كبير'، رغم محاولتها المستمرة التقليل من حجم الضربة". واتّهم ترامب عددًا من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية بالتحريض ونشر الأكاذيب، واصفًا إياهم بـ"الخاسرين".