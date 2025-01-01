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بوتين لعراقجي: عدوان غير مبرر ونعمل على تقديم المساعدة للشعب الإيراني

الإثنين 23 يونيو 2025 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين لعراقجي: عدوان غير مبرر ونعمل على تقديم المساعدة للشعب الإيراني



موسكو/سما/

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بالهجمات على طهران معتبرا أنها "عدوان غير مبرر" وقال إن موسكو تسعى لمساعدة الشعب الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو.

وقال بوتين لعراقجي "هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق على إيران"، مشيرا إلى أن روسيا "تعمل على تقديم المساعدة للشعب الإيراني".

ولم يذكر الرئيس الروسي الهجمات الأميركية تحديدا لكنه تحدث بدلا من ذلك بشكل عام عن "الضربات" ضد إيران، رغم أن الكرملين أعرب في وقت سابق الإثنين عن إدانته وأسفه للهجمات الأميركية.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية قبل لقاء بوتين وعراقجي "سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندّد به ونأسف جدّا لحدوثه".

وعرض بوتين بأن يقوم بوساطة بين إيران وإسرائيل، لكنه اقتراح رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وقال عراقجي لبوتين إن روسيا كانت "شريكا ورفيقا" لطهران مشيدا بالعلاقات بين طهران وموسكو، وواصفا إياها بأنها "وثيقة للغاية وطويلة الأمد".

وشدد على أن "إيران تمارس دفاعا مشروعا ضد هذه الاعتداءات".

ومنذ بدأت إسرائيل حربها على إيران في 13 حزيران/يونيو، لم تعرض روسيا علنا تقديم المساعدة العسكرية لطهران.

كما قلّل بوتين ومسؤولون آخرون من أهمية التزامات موسكو بموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها مع طهران قبل أشهر، مؤكدين أنها ليست اتفاق دفاع مشترك.

وقال بوتين خلال الاجتماع مع عراقجي إن روسيا "تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني"؛ دون تقديم تفاصيل.

وفي سؤال حول الدعم المحدد الذي قد تقدمه روسيا، قال بيسكوف "الأمر كله رهن بما تحتاج إليه إيران. لقد عرضنا خدمات وساطة".

وأضاف أن الهجمات الأميركية على إيران لن تؤثر على العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن إيران لم تطلب أي دعم.

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